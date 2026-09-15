В Спасском районе 16 сентября перекроют наплавной мост через Оку

В среду, 16 сентября, движение транспорта по наплавному мосту через Оку в районе села Троица Спасского района временно приостановят. Об этом сообщили в сообществе «Наплавные мосты Спасского района». Переправа будет закрыта с 10:00 до 14:00 по техническим причинам. Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрута и не пользоваться мостом в указанное время.

В среду, 16 сентября, движение транспорта по наплавному мосту через Оку в районе села Троица Спасского района временно приостановят. Об этом сообщили в сообществе «Наплавные мосты Спасского района».

Переправа будет закрыта с 10:00 до 14:00 по техническим причинам.

Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрута и не пользоваться мостом в указанное время.