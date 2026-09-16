В Тамбове вынесли приговор рязанцу, обокравшему пенсионерку под видом газовщика

Отмечается, что подсудимый признал вину частично. Возместил ущерб в размере 40 тысяч рублей. Суд признал ранее судимого жителя Рязанской области виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу. Напомним, инцидент произошел в июне 2026 года на улице Подвойского в Тамбове.

В Тамбове вынесли приговор рязанцу, обокравшему 84-летнюю пенсионерку под видом газовщика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры соседнего региона.

Отмечается, что подсудимый признал вину частично. Возместил ущерб в размере 40 тысяч рублей.

Суд признал ранее судимого жителя Рязанской области виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину). Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, инцидент произошел в июне 2026 года на улице Подвойского в Тамбове. По версии следствия, 61-летний мужчина увидел пенсионерку, которая возвращалась домой из магазина. Он подошел к женщине и представился сотрудником газовой службы. Злоумышленник сообщил, что нужно проверить оборудование и убедил пенсионерку пустить его в квартиру.

Затем фигурант попросил потерпевшую написать заявление. Когда женщина отвлеклась, мужчина похитил из тумбочки 70 тысяч рублей.

Фигуранта объявляли в розыск. Позже его задержали полицейские в Липецкой области.