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В Тамбове осудят рязанца, который под видом газовщика обокрал пенсионерку
Инцидент произошел в июне 2026 года на улице Подвойского в Тамбове. По версии следствия, 61-летний обвиняемый увидел пенсионерку, которая возвращалась домой из магазина. Мужчина подошел к женщине и представился сотрудником газовой службы. Злоумышленник сообщил, что нужно проверить оборудование и убедил пенсионерку пустить его в квартиру. Затем фигурант попросил потерпевшую написать заявление. Когда женщина отвлеклась, мужчина похитил из тумбочки 70 тысяч рублей. Фигуранта объявляли в розыск. Позже его задержали полицейские в Липецкой области.

В Тамбове ранее судимый рязанец представился лже-газовщиком и обокрал 84-летнюю пенсионерку. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Инцидент произошел в июне 2026 года на улице Подвойского в Тамбове. По версии следствия, 61-летний обвиняемый увидел пенсионерку, которая возвращалась домой из магазина. Мужчина подошел к женщине и представился сотрудником газовой службы. Злоумышленник сообщил, что нужно проверить оборудование и убедил пенсионерку пустить его в квартиру.

Затем фигурант попросил потерпевшую написать заявление. Когда женщина отвлеклась, мужчина похитил из тумбочки 70 тысяч рублей.

Фигуранта объявляли в розыск. Позже его задержали полицейские в Липецкой области. Возбуждено уголовное дело по пукнту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину).

Обвиняемый признал вину частично. Также он возместил ущерб в размере 40 тысяч рублей.

Прокуратура направила уголовное дело в Октябрьский районный суд Тамбова.