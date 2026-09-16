В Рыбном обновили лабораторию Федерального центра пчеловодства

Федеральный научный центр пчеловодства в Рыбном обновил лабораторную базу селекционно-племенного центра. Специалисты получили современное оборудование, которое позволит проводить более широкий спектр исследований медоносных пчел и продуктов пчеловодства. В лаборатории смогут проводить молекулярно-генетическую диагностику заболеваний пчел и разрабатывать средства защиты от инфекций и паразитов. Также специалисты будут совершенствовать технологии содержания, кормления и разведения пчелиных семей.

Федеральный научный центр пчеловодства в Рыбном обновил лабораторную базу селекционно-племенного центра. Специалисты получили современное оборудование, которое позволит проводить более широкий спектр исследований медоносных пчел и продуктов пчеловодства. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

В лаборатории смогут проводить молекулярно-генетическую диагностику заболеваний пчел и разрабатывать средства защиты от инфекций и паразитов. Также специалисты будут совершенствовать технологии содержания, кормления и разведения пчелиных семей.

Новое оборудование также позволит глубже изучать химический состав и биологическую активность продуктов пчеловодства. В дальнейшем результаты этих исследований могут расширить их применение в медицине, косметологии и пищевой промышленности.

Фото: ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства».