В Рязанской области за сутки выпали 36 мм осадков
Сильнейшие ливни в регионе за прошедшие сутки зафиксировали в Сасово. За сутки в городе выпало 36 мм осадков. Ранее в Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ливней.
В Рязанской области за сутки выпали 36 мм осадков. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Сильнейшие ливни в регионе за прошедшие сутки зафиксировали в Сасово. За сутки в городе выпало 36 мм осадков.
Ранее в Рязанской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ливней.