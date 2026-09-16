Желтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области

Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Метеопредупреждение в регионе объявлено сильных ливней. Также рязанцев предупредили о порывах ветра до 15-17 м/с. Непогода сохранится в регионе до 10:00 16 сентября. Отмечается, что погода стабилизируется и будет благоприятной до 23:00 18 сентября.