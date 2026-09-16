В Рязани «Ростку» продлят срок безвозмездного пользования помещением на три года

Депутаты комитета по экономразвитию и муниципальной собственности рязанской гордумы рассмотрели проект решения о передаче нежилого помещения в безвозмездное пользование Рязанской городской детской общественной организации детей и подростков-инвалидов «Росток». Об этом 16 сентября сообщила корреспондент РЗН.инфо. Речь идет о помещении площадью 284,4 м², расположенном на первом и втором этажах здания по улице Карла Маркса, дом № 6к1. Цель передачи — реабилитация детей и подростков с инвалидностью. Окончательное решение примут на ближайшем заседании городской Думы.

Депутаты комитета по экономразвитию и муниципальной собственности рязанской гордумы рассмотрели проект решения о передаче нежилого помещения в безвозмездное пользование Рязанской городской детской общественной организации детей и подростков-инвалидов «Росток». Об этом 16 сентября сообщила корреспондент РЗН.инфо.

Речь идет о помещении площадью 284,4 м², расположенном на первом и втором этажах здания по улице Карла Маркса, дом № 6к1. Цель передачи — реабилитация детей и подростков с инвалидностью.

Окончательное решение примут на ближайшем заседании городской Думы.

Напомним, данная организация занимает это помещение уже несколько лет. Срок действия предыдущего договора истек в июле.