Глава администрации Рязани Борис Ясинский встретился с руководителем организации «Росток» Валентиной Подгурской

На встрече обсуждали вопросы по помещению, которое организация занимает несколько лет. Срок действия договора истек в июле, за продлением представители «Ростка» в установленные сроки не обратились, а также не обозначили намерения на продолжение аренды. Борис Ясинский подчеркнул, что вопрос с помещением решаемый, главное соблюсти законный порядок его использования. По итогам встречи стороны договорились, что «Росток» подаст новое заявление по утвержденной процедуре, а администрация направит его на рассмотрение в городскую Думу. Помещение пока остается за организацией.

Глава администрации Рязани Борис Ясинский встретился с руководителем организации «Росток» Валентиной Подгурской. Об этом сообщили на сайте мэрии города.

На встрече обсуждали вопросы по помещению, которое организация занимает несколько лет. Срок действия договора истек в июле, за продлением представители «Ростка» в установленные сроки не обратились, а также не обозначили намерения на продолжение аренды.

Борис Ясинский подчеркнул, что вопрос с помещением решаемый, главное соблюсти законный порядок его использования.

По итогам встречи стороны договорились, что «Росток» подаст новое заявление по утвержденной процедуре, а администрация направит его на рассмотрение в городскую Думу. Помещение пока остается за организацией.