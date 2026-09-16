В Подмосковье под окнами дома нашли тело девушки с ножевым ранением

В Подмосковье под окнами многоэтажного дома нашли тело 19-летней девушки-фотографа с ножевым ранением в сердце. Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что на погибшей был спортивный костюм. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть. По предварительным данным, после удара ножом девушка выпала из окна. В настоящее время проверяются версии. В съемной квартире, где жила Марьям, порядок: все вещи лежат на своих местах. Накануне инцидента она делилась своими переживаниями, сообщив о сложной жизненной ситуации. Девушка родилась в Дагестане, но почти всю жизнь прожила во Владимире. Фотографией она увлекалась последние два с половиной года после переезда в столицу.

В Подмосковье под окнами многоэтажного дома нашли тело 19-летней девушки-фотографа с ножевым ранением в сердце. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что на погибшей был спортивный костюм. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть. По предварительным данным, после удара ножом девушка выпала из окна.

В настоящее время проверяются версии. В съемной квартире, где жила Марьям, порядок: все вещи лежат на своих местах. Накануне инцидента она делилась своими переживаниями, сообщив о сложной жизненной ситуации.

Девушка родилась в Дагестане, но почти всю жизнь прожила во Владимире. Фотографией она увлекалась последние два с половиной года после переезда в столицу.