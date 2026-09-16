В ЦБ заявили об усилении проинфляционных рисков в России

Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов заявил о небольшом усилении проинфляционных рисков на фоне ожидаемого роста государственных расходов. По его словам, несмотря на незначительное смещение в сторону проинфляционного сценария, говорить о критических изменениях пока преждевременно. К основным факторам, способствующим усилению проинфляционных рисков, он отнес структурный первичный дефицит бюджета, который оказался выше ожиданий, а также активный рост корпоративного кредитования. Участники рынка также отметили влияние роста цен на бензин и дизельное топливо.

Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов заявил о небольшом усилении проинфляционных рисков на фоне ожидаемого роста государственных расходов. Об этом пишет Интерфакс.

По его словам, несмотря на незначительное смещение в сторону проинфляционного сценария, говорить о критических изменениях пока преждевременно.

К основным факторам, способствующим усилению проинфляционных рисков, он отнес структурный первичный дефицит бюджета, который оказался выше ожиданий, а также активный рост корпоративного кредитования. Участники рынка также отметили влияние роста цен на бензин и дизельное топливо.

В результате ускорения темпов роста потребительских цен и высоких инфляционных ожиданий населения руководство ЦБ решило не снижать ключевую процентную ставку, оставив ее на уровне 14 процентов годовых по итогам сентябрьского заседания.