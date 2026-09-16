Стоимость бензина в Рязанской области за неделю не изменилась

По данным на 14 сентября, в Рязанской области средняя стоимость одного литра бензина составила 86,71 рубля, как и неделей ранее. Так, АИ-92 стоит 82,39 рубля, АИ-95 — 89,28 рубля, АИ-98 и выше — 114,99 рубля. За дизельное топливо по-прежнему просят 83,22 рубля. Напомним, в начале сентября стало известно, что в Рязанской области бензин за год подорожал на 24 рубля. С инфографикой РЗН.инфо можно ознакомиться по ссылке.

Стоимость бензина в Рязанской области за неделю не изменилась. Об этом сообщили на сайте Росстата.

По данным на 14 сентября, в Рязанской области средняя стоимость одного литра бензина составила 86,71 рубля, как и неделей ранее.

Так, АИ-92 стоит 82,39 рубля, АИ-95 — 89,28 рубля, АИ-98 и выше — 114,99 рубля.

За дизельное топливо по-прежнему просят 83,22 рубля.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в Рязанской области бензин за год подорожал на 24 рубля. С инфографикой РЗН.инфо можно ознакомиться по ссылке.