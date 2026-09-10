В Рязанской области бензин за год подорожал на 24 рубля. Инфографика РЗН.инфо

Средняя стоимость за литр бензина в первую неделю сентября 2026 года составила 86,71 рублей. Год назад в этот же период бензин стоил 60,99 рублей.

В Рязанской области средняя стоимость бензина выросла за год на 24 рубля 13 копеек. Данные Росстата проанализировало РЗН.инфо.

Средняя стоимость за литр бензина в первую неделю сентября 2026 года составила 86,71 рублей. Год назад в этот же период бензин стоил 60,99 рублей.

Стоимость АИ-92 повысилась с 58,08 рублей до 82,39 рублей (+24,31 рублей), АИ-95 с 62,63 рублей до 89,28 рублей (+26,65 рублей).

Дизельное топливо за год подорожало на 15,87 рублей до 83,22 рублей за литр. Бензин марки АИ-98 и выше прибавил 29,81 рублей. Стоимость за литр в первую неделю сентября 2026 года составила 114,99 рублей.