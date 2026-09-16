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Рязанцы пятый месяц остаются без горячей воды из-за проблем с котельной
Жители домов по Касимовскому шоссе № 67 и 69 продолжают обращаться в администрацию с вопросом о сроках возобновления подачи горячего водоснабжения. Комментарий опубликован в соцсетях. По их словам, ресурс отсутствует в квартирах с 12 мая 2026 года. В ответ на очередное обращение представители мэрии сообщили, что 16 сентября пройдет межведомственное совещание для урегулирования юридических вопросов по котельной. По итогам встречи определят конкретные решения, чтобы отопительный сезон для этих домов прошел спокойно, а жителей проинформируют о результатах.

Жители домов № 67 и 69 по Касимовскому шоссе продолжают обращаться в администрацию с вопросом о сроках возобновления подачи горячего водоснабжения. Комментарий опубликован в соцсетях.

По их словам, ресурс отсутствует в квартирах с 12 мая 2026 года. В ответ на очередное обращение представители мэрии сообщили, что 16 сентября пройдет межведомственное совещание для урегулирования юридических вопросов по котельной.

По итогам встречи определят конкретные решения, чтобы отопительный сезон для этих домов прошел спокойно, а жителей проинформируют о результатах.

Напомним, РЗН.инфо писало о проблеме в начале лета. Подачу горячей воды в этих домах отключили 12 мая. Котельная, обслуживающая оба дома, юридически не является общедомовым имуществом. Она находилась в собственности прежнего товарищества собственников, от услуг которого жильцы отказались еще в 2023 году. Именно эта организация и отключила подачу ресурса.

Жильцы еще тогда опасались, что к началу отопительного сезона вопрос не будет решен, так как оборудование требует серьезного ремонта, а передача объекта новой управляющей компании буксует из-за судебных разбирательств.