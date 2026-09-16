Рязанцам рассказали о реконструкции дороги Сапожок — Черная речка

В публикации напомнили, что в Сапожковском округе обновляют 9-километровый участок трассы. Отмечается, что сейчас специалисты меняют основание дороги, укладывают нижний слой асфальтобетона, монтируют ригели на мосту через Пожву, устанавливают водопропускные трубы и обустраивают тротуар в пределах населённого пункта. Закончить все работы планируют в ноябре этого года. Напомним, реконструкция началась в начале июня. Дорога ведет к ФАПу, почте и исторической Богоявленской церкви в селе Черная Речка.

Рязанцам рассказали о реконструкции дороги Сапожок — Черная речка. Об этом сообщили в группе «Рязанская область» в «ВК».

В публикации напомнили, что в Сапожковском округе обновляют 9-километровый участок трассы. Отмечается, что сейчас специалисты меняют основание дороги, укладывают нижний слой асфальтобетона, монтируют ригели на мосту через Пожву, устанавливают водопропускные трубы и обустраивают тротуар в пределах населённого пункта.

Закончить все работы планируют в ноябре этого года.

Напомним, реконструкция началась в начале июня. Дорога ведет к ФАПу, почте и исторической Богоявленской церкви в селе Черная Речка.

Фото: группа «Рязанская область» в «ВК».