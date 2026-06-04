В Рязанской области началась реконструкция дороги «Сапожок-Черная Речка»

Специалисты обновляют 9-километровый участок, который ведёт к ФАПу, почте и исторической Богоявленской церкви в селе Чёрная Речка. Рабочие уже приступили к переустройству газоснабжения и замене основания дорожного полотна. В планах — расширение дороги, укладка нового дорожного покрытия, ремонт моста через реку Пожву и установка освещения.