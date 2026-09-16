Рязанцам пообещали потепление до конца недели

Согласно прогнозу, с 18 по 22 сентября в Рязанской области ожидается «крупный фрагмент бабьего лета». Днем воздух будет прогреваться на 8 градусов выше нормы, а ночью — на 12. При этом, как уточнили ученые, прогнозируются кратковременные дожди. Также будет облачно. «Погода не будет вполне устойчивой. А затем, скорее всего, власть на какое-то время возьмут циклоны», — заключили в публикации. Ранее стало известно, что в Рязанской области ночью и утром 17 сентября местами ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до -1°C.

Рязанцам пообещали потепление до конца недели. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

Согласно прогнозу, с 18 по 22 сентября в Рязанской области ожидается «крупный фрагмент бабьего лета». Днем воздух будет прогреваться на 8 градусов выше нормы, а ночью — на 12.

При этом, как уточнили ученые, прогнозируются кратковременные дожди. Также будет облачно.

«Погода не будет вполне устойчивой. А затем, скорее всего, власть на какое-то время возьмут циклоны», — заключили в публикации.

Ранее стало известно, что в Рязанской области ночью и утром 17 сентября местами ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до -1°C.