Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
18°
Чтв, 17
19°
Птн, 18
18°
ЦБ USD 84.24 -0.1 16/09
ЦБ EUR 97.3 -0.46 16/09
Нал. USD 85.16 / 84.80 16/09 15:25
Нал. EUR 99.30 / 99.95 16/09 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
3 775
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
1 038
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 539
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
5 221
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение на 17 сентября
В Рязанской области ночью и утром 17 сентября местами ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до -1°C. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные метеорологов. Жителей региона призвали учитывать погодные условия и соблюдать осторожность.

В Рязанской области ночью и утром 17 сентября местами ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до -1°C. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные метеорологов.

Жителей региона призвали учитывать погодные условия и соблюдать осторожность.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Также вызвать пожарных и спасателей можно по номерам 101 с мобильного телефона и 01 со стационарного.