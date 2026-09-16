Для рязанцев выпустили метеопредупреждение на 17 сентября

В Рязанской области ночью и утром 17 сентября местами ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до -1°C. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные метеорологов. Жителей региона призвали учитывать погодные условия и соблюдать осторожность.

В Рязанской области ночью и утром 17 сентября местами ожидаются заморозки. Температура воздуха может опуститься до -1°C. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные метеорологов.

Жителей региона призвали учитывать погодные условия и соблюдать осторожность.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Также вызвать пожарных и спасателей можно по номерам 101 с мобильного телефона и 01 со стационарного.