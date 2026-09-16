Оплата смарт-часами появилась в платежной системе «Мир»

Сервис оплаты смарт-часами запустила Национальная система платежных карт (НСПК). Функция доступна пользователям всех банков, подключенных к Mir Pay. Пока сервис работает на устройствах следующих моделей: Huawei Watch 5, Huawei Watch Ultimate 2. Отмечается, что их количество будут расширять. При этом платежи по часам будут работать даже при отсутствии интернета. В публикации пояснили, что оплата происходит следующим образом: пользователь активирует экран устройства поворотом запястья и подносит его к терминалу.

Оплата смарт-часами появилась в платежной системе «Мир». Об этом 16 сентября сообщило РИА Новости.

Сервис оплаты смарт-часами запустила Национальная система платежных карт (НСПК). Функция доступна пользователям всех банков, подключенных к Mir Pay. Пока сервис работает на устройствах следующих моделей: Huawei Watch 5, Huawei Watch Ultimate 2. Отмечается, что их количество будут расширять.

При этом платежи по часам будут работать даже при отсутствии интернета.

В публикации пояснили, что оплата происходит следующим образом: пользователь активирует экран устройства поворотом запястья и подносит его к терминалу.