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На депутата рязгордумы напали подростки, они выкрикивали фашистские лозунги
По словам Климовой, инцидент произошел на улице Новоселов, около дома № 28. «Трое подростков, от 11 до 14 лет, окружили меня, кричали. Поздоровались фразой „салам алейкум“ и спросили о моем отношении к фашизму. Как только я ответила, что оно отрицательное, дети выстроились по струнке, сделали известный жест и выкрикнули фашистский лозунг. На старшем из них, так мне показалось на вид, он был просто выше остальных детей, была белая футболка со свастикой», — поделилась Климова.

16 сентября депутат рязгордумы Татьяна Климова рассказала на заседании комитета по соцопросам о нападении группы подростков.

По словам Климовой, инцидент произошел на улице Новоселов, около дома № 28.

«Трое подростков, от 11 до 14 лет, окружили меня, кричали. Поздоровались фразой „салам алейкум“ и спросили о моем отношении к фашизму. Как только я ответила, что оно отрицательное, дети выстроились по струнке, сделали известный жест и выкрикнули фашистский лозунг. На старшем из них, так мне показалось на вид, он был просто выше остальных детей, была белая футболка со свастикой», — поделилась Климова.

Депутат отметила, что хорошо запомнила детей, потому что живет неподалеку и сможет их узнать.

Коллеги Климовой в гордуме назвали ситуацию вопиющей и безобразной. Один из депутатов предложил составить обращение в Октябрьский отдел полиции.

Замглавы рязадминистрации Екатерина Зимина отметила, что «тема фашизма стала почему-то вновь актуальной». Она сказала, что после случая в мэрии совместно с сотрудниками правоохранительных органов проработают вопрос вовлечения детей в деструктивные организации.

На комитете также пришли к выводу, школам нужно обсудить эту проблему на ближайших родительских собраниях. Педагоги покажут родителям запрещенные знаки организаций и предупредит их об опасности, поскольку взрослые не всегда знают, в какой одежде ходят их дети.

На заседании комитета специалисты также озвучили статистику работы с неблагополучными семьями. За отчетный период они поставили на профилактический учет 12 семей и 37 подростков. Сотрудники сняли с учета 8 детей и 9 семей, которые находились в социально опасном положении. Летом полицейские составили 11 протоколов на подростков за распитие алкоголя, курение и нарушение комендантского часа возле ТЦ «Еж» и «Малина», а также на улице Почтовой. Вечерние рейды продолжат осенью.