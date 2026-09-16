Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России

Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России. Это следует из данных Роспатента, с которыми ознакомилось РИА Новости. Компания «Луи Вюиттон Маллетьер» зарегистрировала логотип 16 сентября. Исключительные права на товарный знак будут действовать до 1 октября 2035 года. Под зарегистрированным товарным знаком компания сможет продавать в России одежду, аксессуары, головные уборы и другие товары класса люкс.