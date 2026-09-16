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Количество брендов легковых автомобилей в России за шесть лет выросло вдвое
Количество марок легковых автомобилей на российском рынке значительно возросло, увеличившись с 57 в 2020 году до 123 в 2026 году, по данным Сергея Целикова из «Автостат». Рост обусловлен активной экспансией китайских производителей и появлением новых локальных брендов, а также развитием альтернативного импорта. Число моделей новых легковых автомобилей приблизилось к 900, в то время как до 2021 года их было менее 500. В целом в российском автопарке насчитывается свыше 200 марок и около 2,7 тыс. моделей.

Количество марок легковых автомобилей, представленных на российском рынке, значительно увеличилось за последние годы. По данным директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, опубликованным 16 сентября в его соцсетях, число марок автомобилей возросло с 57 в 2020 году до 123 по итогам восьми месяцев 2026 года.

Как отмечает издание «Известия», рост числа брендов стал возможен благодаря активной экспансии китайских производителей, которые заняли значительную долю рынка после ухода международных концернов. Также на увеличение ассортимента повлияли новые локальные бренды и развитие альтернативного импорта, что позволило представить модели, которые ранее не были официально доступны в России.

Кроме того, разнообразие модельного ряда также увеличилось: в 2026 году число моделей новых легковых автомобилей приблизилось к 900, тогда как до 2021 года их было менее 500. В целом в российском автопарке насчитывается свыше 200 различных марок и около 2,7 тыс. моделей легковых автомобилей.