Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине, назвав его первым шагом к установлению прочного мира. Об этом он заявил на пресс-конференции в ООН. По словам Гутерреша, прекращение огня должно соответствовать Уставу ООН, международному праву и соответствующим резолюциям организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня на Украине, назвав его первым шагом к установлению прочного мира. Об этом он заявил на пресс-конференции в ООН.

По словам Гутерреша, прекращение огня должно соответствовать Уставу ООН, международному праву и соответствующим резолюциям организации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к новому раунду переговоров по Украине, если Киев захочет возобновить диалог. По его словам, Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам.

Лавров также отметил, что российская сторона подробно разъясняет Вашингтону свою позицию по украинскому урегулированию. При этом пока сложно оценить, как это повлияет на дальнейшие действия Белого дома.