Двоих пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

За сутки в регионе выявили 470 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 2 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель от прохождения медосвидетельствования отказался, еще один сел за руль пьяным повторно.