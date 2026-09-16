Для рязанцев выпустили еще одно метеопредупреждение
Согласно прогнозу, ночью и утром 17 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Ранее жителей региона предупредили о заморозках.
Для рязанцев выпустили еще одно метеопредупреждение. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу, ночью и утром 17 сентября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров.
Ранее жителей региона предупредили о заморозках.