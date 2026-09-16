ЦБ оставил курс доллара ниже 85 рублей на 17 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 17 сентября. Доллар, евро и юань немного подешевели. Курс доллара снизился на 6 копеек и составил 84,17 рубля. Евро подешевел на 17 копеек — до 97,13 рубля, юань — на одну копейку, до 12,55 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 17 сентября. Доллар, евро и юань немного подешевели.

Курс доллара снизился на 6 копеек и составил 84,17 рубля. Евро подешевел на 17 копеек — до 97,13 рубля, юань — на одну копейку, до 12,55 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.