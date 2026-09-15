Жители Рыбного засняли множество мошек на продуктах в местной «Пятёрочке»

Жители Рыбного выразили недовольство по поводу большого количества мошек в магазине «Пятёрочка» на улице Каштановой. Об этом сообщили на сайте rybnoe.net. Публикация с фотографиями и сообщением покупателя появилась в соцсетях. По словам очевидцев, насекомых заметили в различных отделах магазина: со сладостями, выпечкой и овощами. «Когда закончится это в „Пятёрочке“ на ул. Каштановая? Мошки везде: на шоколаде, выпечке, овощах. Брать что-либо страшно, может, пора провести какую-нибудь санитарную обработку?» — отметил покупатель. На кадрах видно большое количество мелких насекомых, особенно на витрине с выпечкой и коробках с кондитерскими изделиями.

Жители Рыбного выразили недовольство по поводу большого количества мошек в магазине «Пятёрочка» на улице Каштановой. Об этом сообщили на сайте rybnoe.net.

Публикация с фотографиями и сообщением покупателя появилась в соцсетях. По словам очевидцев, насекомых заметили в различных отделах магазина: со сладостями, выпечкой и овощами.

«Когда закончится это в „Пятёрочке“ на ул. Каштановая? Мошки везде: на шоколаде, выпечке, овощах. Брать что-либо страшно, может, пора провести какую-нибудь санитарную обработку?» — отметил покупатель.

На кадрах видно большое количество мелких насекомых, особенно на витрине с выпечкой и коробках с кондитерскими изделиями.