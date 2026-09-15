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Wildberries опроверг массовую блокировку кошельков пользователей
В Wildberries опровергли информацию о массовой блокировке WB Кошельков. Комментарий пресс-службы RWB появился после публикаций в ряде Telegram-каналов. В компании заявили, что ограничения доступа к кошелькам возможны только при нарушении закона. При этом клиенты продолжают пользоваться WB Кошельками на прежних условиях. Ранее Telegram-каналы сообщали, что Wildberries якобы начал требовать у пользователей подтверждать происхождение денег после крупных покупок на маркетплейсе. В публикациях утверждалось, что кошелек могут заблокировать даже после покупки на 20 тыс. рублей/

В Wildberries опровергли информацию о массовой блокировке WB Кошельков. Комментарий пресс-службы RWB появился после публикаций в ряде Telegram-каналов.

В компании заявили, что ограничения доступа к кошелькам возможны только при нарушении закона. При этом клиенты продолжают пользоваться WB Кошельками на прежних условиях.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что Wildberries якобы начал требовать у пользователей подтверждать происхождение денег после крупных покупок на маркетплейсе. В публикациях утверждалось, что кошелек могут заблокировать даже после покупки на 20 тыс. рублей, а для восстановления доступа потребовать справку 2-НДФЛ, договор о продаже квартиры или другие документы.

В RWB назвали информацию о массовых блокировках недостоверной. В компании также обратили внимание на синхронное появление однотипных сообщений и одинаковых скриншотов в нескольких Telegram-каналах и заявили, что это может свидетельствовать о заказном характере публикаций.