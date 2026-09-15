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В Свердловской области машину после ДТП отбросило на ребенка на тротуаре
Отмечается, что авария случилась вечером 13 сентября на регулируемом перекрёстке улиц Розы Люксембург и Ленина.

В Полевском машину после ДТП отбросило на ребенка на тротуаре. Об этом сообщил портал «ПроПолевской» со ссылкой на Госавтоинспекцию Свердловской области.

Отмечается, что авария случилась вечером 13 сентября на регулируемом перекрестке улиц Розы Люксембург и Ленина.

Со ссылкой на данные ГАИ уточняется, что 51-летний водитель «Тойоты Короллы», поворачивая налево, не уступил дорогу встречному «Киа Спортейдж» под управлением 51-летней женщины. От удара «Киа» отбросило на тротуар, где стоял 10-летний мальчик. Уточняется, что он ожидал разрешающего сигнала светофора перед пешеходным переходом.

Как выяснил портал, ребенок получил травмы головы. Его госпитализировали.

Кроме того, на водителя «Тойоты» возбуждено дело за нарушение ПДД, из-за которого пострадавшему причинен средний вред здоровью. Также составлены протоколы за невыполнение требования уступить дорогу и повреждение технических средств организации дорожного движения.

Видео доступно по ссылке.

Фото порталу «ПроПолевской» предоставили в ГАИ Свердловской области.