В Рязанской области открыли движение по наплавному мосту около села Фатьяновка

Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ». Жителям Спасского района пожелали безопасной дороги и легкой поездки. Напомним, переправу через Оку у Фатьяновки закрывали из-за технических работ.