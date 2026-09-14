В Рязанской области 15 сентября закроют движение по мосту через Оку

Отмечается, что из-за технических работ движение автомобилей по наплавному мосту через реку в районе села Фатьяновка Спасского округа приостановят с 10:00 до 12:00 15 сентября.

В Рязанской области 15 сентября закроют движение по мосту через Оку. Об этом сообщили в соцсетях ООО УСД «ТРАКТ».

Отмечается, что из-за технических работ движение автомобилей по наплавному мосту через реку в районе села Фатьяновка Спасского округа приостановят с 10:00 до 12:00 15 сентября.