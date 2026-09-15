В Рязани зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

11 сентября стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации вредных веществ составил 3,09 ПДКмр. Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию. В другие дни превышений не зафиксировали.

За прошедшую неделю, с 7 по 11 сентября, в Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

11 сентября стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации вредных веществ составил 3,09 ПДКмр.

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию.

В другие дни превышений не фиксировали.

Напомним, жалобы на вонь от жителей Песочни и Семчина поступали в ночь на 10 сентября.