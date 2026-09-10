Жители двух районов Рязани пожаловались на вонь

Сообщения о неприятном запахе поступили от жителей Песочни в ночь на 10 сентября. При этом днем также появились несколько жалоб. По словам рязанцев, воняло гарью. Такие же сообщения поступили от жителей Семчина.

Жители двух районов Рязани пожаловались на вонь. Это следует из данных сервиса «Экомонитор 62».

Сообщения о неприятном запахе поступили от жителей Песочни в ночь на 10 сентября. При этом днем также появились несколько жалоб. По словам рязанцев, воняло гарью.

Такие же сообщения поступили от жителей Семчина.