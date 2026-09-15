В Рязани у СШОР «Юность» временно закроют парковку
С 17 по 20 сентября парковка у СШОР «Юность» в Рязани будет закрыта. Ограничение связано с повышением антитеррористической защищенности избирательного участка. Посетителей спортшколы просят заранее продумать, где оставить автомобиль. Кроме того, с 17 по 19 сентября на тренировочные занятия будут пускать через правое крыльцо. 20 сентября легкоатлетический манеж закроют для посещения. Индивидуальные платные занятия в этот день отменяются.
С 17 по 20 сентября парковка у СШОР «Юность» в Рязани будет закрыта. Ограничение связано с повышением антитеррористической защищенности избирательного участка.
Посетителей спортшколы просят заранее продумать, где оставить автомобиль.
Кроме того, с 17 по 19 сентября на тренировочные занятия будут пускать через правое крыльцо.
20 сентября легкоатлетический манеж закроют для посещения. Индивидуальные платные занятия в этот день отменяются.