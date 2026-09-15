В России предложили увеличить размер и срок выплат декретных пособий

В Госдуме предложили увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет и повысить его размер. Об этом заявил депутат Сергей Миронов, передает РИА Новости. Сейчас пособие выплачивают до достижения ребенком полутора лет, хотя отпуск по уходу за ребенком может длиться до трех лет. Авторы инициативы предлагают продлить выплаты на весь период отпуска. Также предлагается увеличить размер пособия до регионального прожиточного минимума.

В Госдуме предложили увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет и повысить его размер. Об этом заявил депутат Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Сейчас пособие выплачивают до достижения ребенком полутора лет, хотя отпуск по уходу за ребенком может длиться до трех лет. Авторы инициативы предлагают продлить выплаты на весь период отпуска.

Также предлагается увеличить размер пособия до регионального прожиточного минимума. Для работающих родителей хотят повысить выплату с нынешних 40% до 100% среднего заработка при уходе за одним ребенком и до 200% — за двумя и более детьми.

По словам Миронова, пакет соответствующих поправок внесли в Госдуму еще в мае. Депутаты рассчитывают, что их рассмотрят в начале осенней сессии.