В полиции прокомментировали сообщение о нападении подростков на прохожих в Рязани

По данным полиции, информация о происшествии поступила оперативникам 12 сентября. Местные жители сообщили полицейским, что возле ТЦ «Круиз» подросток, выражаясь нецензурной бранью, оскорблял прохожих и пытался спровоцировать конфликт. На место прибыли патрульные полицейские, а также родители несовершеннолетнего. Вместе с родители подростка забрали в отделение, где на него составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). В настоящее время решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет. Напомним, ранее рязанка сообщила, что на нее с подругой напали трое подростков. Один из них якобы размахивал ножом и угрожал перерезать горло.

В полиции прокомментировали сообщение о нападении подростков на прохожих в Рязани. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным полиции, информация о происшествии поступила оперативникам 12 сентября. Местные жители сообщили полицейским, что возле ТЦ «Круиз» подросток, выражаясь нецензурной бранью, оскорблял прохожих и пытался спровоцировать конфликт.

На место прибыли патрульные полицейские, а также родители несовершеннолетнего. Вместе с родители подростка забрали в отделение, где на него составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

В настоящее время решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.

Напомним, ранее рязанка сообщила, что на нее с подругой напали трое подростков. Один из них якобы размахивал ножом и угрожал перерезать горло.