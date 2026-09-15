Рязанцы сообщили о нападении подростков возле ТЦ «Круиз»
Рязанцы сообщили о нападении группы подростков возле торгового центра «Круиз». Сообщение появилось в социальных сетях. По словам автора публикации, вечером 12 сентября около 21:00 трое подростков напали на нее и ее подругу. Они якобы оскорбляли женщин и рвали им одежду. Автор также утверждает, что один из подростков размахивал ножом и угрожал перерезать горло. Еще одного участника конфликта, по ее словам, удалось задержать до приезда полиции.
Рязанцы сообщили о нападении группы подростков возле торгового центра «Круиз». Сообщение появилось в социальных сетях.
По словам автора публикации, вечером 12 сентября около 21:00 трое подростков напали на нее и ее подругу. Они якобы оскорбляли женщин и рвали им одежду.
Автор также утверждает, что один из подростков размахивал ножом и угрожал перерезать горло. Еще одного участника конфликта, по ее словам, удалось задержать до приезда полиции.
Официальных комментариев полиции по поводу произошедшего на момент публикации нет.