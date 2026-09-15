Рязанец, проехавший по улице Почтовой, извинился за сбитые клумбу и стенд

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября водитель автомобиля Geely нарушил правила и въехал в пешеходную зону, где повредил городскую клумбу, информационный стенд и другие элементы благоустройства. 44-летний получил штраф в размере 41,5 тыс. рублей. Водитель извинился перед жителями города за свой поступок в видеообращении. Также администрация Рязани поблагодарила региональное УМВД за профессионализм.

Рязанец, проехавший по улице Почтовой, извинился за сбитые клумбу и стенд. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября водитель автомобиля Geely нарушил правила и въехал в пешеходную зону, где повредил городскую клумбу, информационный стенд и другие элементы благоустройства. 44-летний получил штраф в размере 41,5 тыс. рублей.

Водитель извинился перед жителями города за свой поступок в видеообращении.

Также администрация Рязани поблагодарила региональное УМВД за профессионализм и оперативность, а еще призвала жителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и уважительно относиться к городской инфраструктуре.