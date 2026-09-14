Рязанского водителя оштрафовали на 41,5 тыс за порчу клумбы и сбитый стенд

Ночью с 5 на 6 сентября в полицию поступило сообщение о том, что легковой автомобиль «Geely» проехал по пешеходной зоне, повредив клумбу, информационный стенд и другое муниципальное имущество. Полицейские быстро установили личность нарушителя — 44-летнего рязанца. В результате его действий составлены 8 административных протоколов. Мужчина привлечен к ответственности за несколько правонарушений, включая три нарушения по статье 12.15 и три по части 1 статьи 12.12 КоАП. Общая сумма штрафов составила 41,5 тыс. рублей.

В Рязани привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД на улице Почтовой. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Ночью с 5 на 6 сентября в полицию поступило сообщение о том, что легковой автомобиль «Geely» проехал по пешеходной зоне, повредив клумбу, информационный стенд и другое муниципальное имущество.

Полицейские быстро установили личность нарушителя — 44-летнего рязанца. В результате его действий составлены 8 административных протоколов. Мужчина привлечен к ответственности за несколько правонарушений, включая три нарушения по статье 12.15 и три по части 1 статьи 12.12 КоАП. Общая сумма штрафов составила 41,5 тыс. рублей.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о дальнейшем привлечении водителя к ответственности за повреждение муниципального имущества и возмещении причинённого ущерба.