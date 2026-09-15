Российские военные установили контроль над Ольховаткой в Харьковской области

В Минобороны рассказали о ситуации в зоне СВО на 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки российских войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ. Бойцы расширяют внешнюю зону контроля.
По данным оборонного ведомства, в кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области. Сообщается, что уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее села.
Также продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья в Харьковской области. Поражена живая сила в районе населенных пунктов Хрипуны и Бузово.
В Минобороны уточнили, что Украина за сутки в кольце окружения потеряла до 35 военнослужащих. Попытки прорыва боевиков пресечены.