Российские военные установили контроль над Ольховаткой в Харьковской области

Отмечается, что подразделения группировки российских войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ. Бойцы расширяют внешнюю зону контроля. По данным оборонного ведомства, в кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области. Сообщается, что уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее села. Также продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья в Харьковской области. Поражена живая сила в районе населенных пунктов Хрипуны и Бузово.

В Минобороны рассказали о ситуации в зоне СВО на 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки российских войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ. Бойцы расширяют внешнюю зону контроля.

По данным оборонного ведомства, в кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области. Сообщается, что уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее села.

Также продолжаются бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья в Харьковской области. Поражена живая сила в районе населенных пунктов Хрипуны и Бузово.

В Минобороны уточнили, что Украина за сутки в кольце окружения потеряла до 35 военнослужащих. Попытки прорыва боевиков пресечены.