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Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ
В России во второй декаде сентября наблюдается ожидаемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам селекторного совещания под руководством главы ведомства Анны Поповой. Попова поручила взять на особый контроль готовность медицинских организаций к предстоящему эпидемическому сезону. Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули необходимость усилить информирование жителей о мерах профилактики респираторных инфекций.

В России во второй декаде сентября наблюдается ожидаемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам селекторного совещания под руководством главы ведомства Анны Поповой.

Попова поручила взять на особый контроль готовность медицинских организаций к предстоящему эпидемическому сезону.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули необходимость усилить информирование жителей о мерах профилактики респираторных инфекций.

Ранее в Рязани 42% компаний решили вакцинировать своих сотрудников от гриппа.