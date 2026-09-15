Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ
В России во второй декаде сентября наблюдается ожидаемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам селекторного совещания под руководством главы ведомства Анны Поповой. Попова поручила взять на особый контроль готовность медицинских организаций к предстоящему эпидемическому сезону. Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули необходимость усилить информирование жителей о мерах профилактики респираторных инфекций.
В России во второй декаде сентября наблюдается ожидаемый сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по итогам селекторного совещания под руководством главы ведомства Анны Поповой.
Попова поручила взять на особый контроль готовность медицинских организаций к предстоящему эпидемическому сезону.
Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули необходимость усилить информирование жителей о мерах профилактики респираторных инфекций.
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