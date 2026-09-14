SuperJob: в Рязани 42% компаний решили вакцинировать своих сотрудников от гриппа

Остальные компании применяют менее активные подходы: только 7% закупают маски, 4% организуют профилактические мероприятия, а 3% предлагают народные средства, такие как мед и лимон. Также 2% работодателей обеспечивают санитарную обработку помещений и выдают витамины. Однако 34% организаций вообще не предпринимают никаких мер для предотвращения заболеваний гриппом и ОРВИ. В то же время 34% рязанцев считают вакцинацию оправданной, в то время как 44% противников этой идеи. Молодежь до 35 лет чаще поддерживает вакцинацию, чем люди старше этого возраста.

В Рязани 42% компаний решили вакцинировать своих сотрудников от гриппа, сообщает SuperJob. Это самая популярная мера для борьбы с эпидемией.

Остальные компании применяют менее активные подходы: только 7% закупают маски, 4% организуют профилактические мероприятия, а 3% предлагают народные средства, такие как мед и лимон. Также 2% работодателей обеспечивают санитарную обработку помещений и выдают витамины.

Однако 34% организаций вообще не предпринимают никаких мер для предотвращения заболеваний гриппом и ОРВИ. В то же время 34% рязанцев считают вакцинацию оправданной, в то время как 44% противников этой идеи. Молодежь до 35 лет чаще поддерживает вакцинацию, чем люди старше этого возраста.