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Песков: Киев предпринял попытку удара по энергообъекту в России
Киев ночью предпринял попытку удара по одному из энергообъектов на территории России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что инцидент произошел в одном из российских регионов, однако подробности о последствиях и месте удара не были раскрыты. Песков подчеркнул, что подобные действия украинской стороны вызывают серьезную озабоченность. Напомним, Трамп заявил, что Украина согласилась не атаковать российские энергетические объекты.

Киев ночью предпринял попытку удара по одному из энергообъектов на территории России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что инцидент произошел в одном из российских регионов, однако подробности о последствиях и месте удара не были раскрыты. Песков подчеркнул, что подобные действия украинской стороны вызывают серьезную озабоченность.

Напомним, Трамп заявил, что Украина согласилась не атаковать российские энергетические объекты.