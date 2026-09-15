Песков: Киев предпринял попытку удара по энергообъекту в России

Киев ночью предпринял попытку удара по одному из энергообъектов на территории России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что инцидент произошел в одном из российских регионов, однако подробности о последствиях и месте удара не были раскрыты. Песков подчеркнул, что подобные действия украинской стороны вызывают серьезную озабоченность. Напомним, Трамп заявил, что Украина согласилась не атаковать российские энергетические объекты.