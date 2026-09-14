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Трамп: Украина согласилась не атаковать российские энергетические объекты
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина согласилась не атаковать российские энергетические объекты. Об этом пишет РИА Новости. Он также добавил, что Россия согласилась сделать то же самое. Отмечается, что это заявление появилось на фоне того, как Россия начала наносить удары по украинским энергообъектам в ответ на планы Киева «вывести из строя» российскую экономику. В российском Минобороны подчеркивали, что такие действия направлены на ослабление противника. В Кремле отметили, что переговоров о прекращении атак не было, но министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для диалога, хотя не собирается прекращать военные действия.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина согласилась не атаковать российские энергетические объекты. Об этом пишет РИА Новости.

Он также добавил, что Россия согласилась сделать то же самое. Отмечается, что это заявление появилось на фоне того, как Россия начала наносить удары по украинским энергообъектам в ответ на планы Киева «вывести из строя» российскую экономику. В российском Минобороны подчеркивали, что такие действия направлены на ослабление противника.

В Кремле отметили, что переговоров о прекращении атак не было, но министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для диалога, хотя не собирается прекращать военные действия.

В начале сентября США возобновили свои усилия по посредничеству: представители Трампа встретились с Владимиром Путиным в Кремле, а затем поехали в Киев к президенту Зеленскому. Обе стороны сочли эти встречи полезными и допустили возможность продолжения трехсторонних переговоров с участием США. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин поддержал желание Трампа работать вместе для решения конфликта.