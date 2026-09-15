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Патрушев заявил, что Польша исчезнет за 2-3 дня в случае конфликта с РФ
Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что в случае вступления Польши в военный конфликт с Россией польская государственность может прекратить существование за два-три дня. Об этом он сказал в интервью aif.ru, комментируя высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского. По словам Патрушева, Россия в случае конфликта задействует весь имеющийся арсенал сил и средств. Он также заявил, что Сикорский недооценивает военные возможности России и не учитывает, что в ходе специальной военной операции российские войска используют не весь потенциал.

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что в случае вступления Польши в военный конфликт с Россией польская государственность может прекратить существование за два-три дня. Об этом он сказал в интервью aif.ru, комментируя высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского.

По словам Патрушева, Россия в случае конфликта задействует весь имеющийся арсенал сил и средств. Он также заявил, что Сикорский недооценивает военные возможности России и не учитывает, что в ходе специальной военной операции российские войска используют не весь потенциал.

Патрушев добавил, что в Варшаве, по его мнению, не принимают во внимание заявления президента России об отсутствии угроз со стороны Москвы и оснований для военных действий против Европы.

Ранее СМИ сообщали, что Сикорский, выступая в Киеве, заявил о возможности быстрой победы над Россией в случае ее нападения на Польшу.