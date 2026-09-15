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Патриарх Кирилл призвал мужей отговаривать жен от абортов
«Огромная страна — от Балтийского моря до Тихого океана, слабонаселенная, населения не хватает. Конечно, я понимаю, что эти геополитические аргументы меньше всего могут повлиять на женщину, которая принимает такие решения (об аборте), но многие ведь мужья тоже и занимают положение, и могли бы поддержать более эффективно свою супругу, попросить ее не делать то, что она задумалась делать», — заявил патриарх. Он отметил, что если жена жалуется на скромные условия жилья или зарплату, то мужу нужно пообещать улучшить их и призвать сохранить ребенка, «ведь ответственность за его жизнь — перед Богом».

Патриарх Кирилл призвал мужей отговаривать жен от абортов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Огромная страна — от Балтийского моря до Тихого океана, слабонаселенная, населения не хватает. Конечно, я понимаю, что эти геополитические аргументы меньше всего могут повлиять на женщину, которая принимает такие решения (об аборте), но многие ведь мужья тоже и занимают положение, и могли бы поддержать более эффективно свою супругу, попросить ее не делать то, что она задумалась делать», — заявил патриарх.

Он отметил, что если жена жалуется на скромные условия жилья или зарплату, то мужу нужно пообещать улучшить их и призвать сохранить ребенка, «ведь ответственность за его жизнь — перед Богом».