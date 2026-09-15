Новый препарат для лечения редкого заболевания легких зарегистрировали в России

Отмечается, что препарат будут использовать для терапии легочной артериальной гипертензии, при которой в сосудах легких повышается давление. Лекарство можно будет давать детям с трех месяцев.

Новый препарат для лечения редкого заболевания легких зарегистрировали в России. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что препарат будут использовать для терапии легочной артериальной гипертензии, при которой в сосудах легких повышается давление.

Лекарство можно будет давать детям с трех месяцев.