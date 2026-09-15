На тропе Паустовского установили интерактивный стенд с «ожившим» писателем

Об этом сообщил мэр Рязани Борис Ясинский. По его словам, на входе установили интерактивный стенд, где Константин Паустовский, «оживший» с помощью искусственного интеллекта, будет рассказывать о тропе. Мэр указал, что терминал умеет и фотографировать. Сейчас на него ставят операционную систему. Отмечается, что открыть стенд планируют в конце месяца. Помимо этого, как рассказал Ясинский, входную зону тропы дополнили светильниками. Также установили беседку.

На тропе Паустовского в Солотче установили интерактивный стенд. Об этом сообщил 14 сентября мэр Рязани Борис Ясинский.

По его словам, на входе установили интерактивный стенд, где Константин Паустовский, «оживший» с помощью искусственного интеллекта, будет рассказывать о тропе. Мэр указал, что терминал умеет и фотографировать. Сейчас на него ставят операционную систему. Отмечается, что открыть стенд планируют в конце месяца.

Помимо этого, как рассказал Ясинский, входную зону тропы дополнили светильниками. Также установили беседку.

Ранее сообщалось, что на тропе Паустовского в Солотче появится мультимедийный стенд.

Фото: канал Бориса Ясинского в мессенджере «Макс».