Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
17°
Срд, 16
18°
Чтв, 17
20°
ЦБ USD 84.34 0.08 15/09
ЦБ EUR 97.76 -0.11 15/09
Нал. USD 85.11 / 84.85 15/09 16:05
Нал. EUR 99.50 / 99.95 15/09 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
3 549
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
984
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 420
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
5 026
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На тропе Паустовского установили интерактивный стенд с «ожившим» писателем
Об этом сообщил мэр Рязани Борис Ясинский. По его словам, на входе установили интерактивный стенд, где Константин Паустовский, «оживший» с помощью искусственного интеллекта, будет рассказывать о тропе. Мэр указал, что терминал умеет и фотографировать. Сейчас на него ставят операционную систему. Отмечается, что открыть стенд планируют в конце месяца. Помимо этого, как рассказал Ясинский, входную зону тропы дополнили светильниками. Также установили беседку.

На тропе Паустовского в Солотче установили интерактивный стенд. Об этом сообщил 14 сентября мэр Рязани Борис Ясинский.

По его словам, на входе установили интерактивный стенд, где Константин Паустовский, «оживший» с помощью искусственного интеллекта, будет рассказывать о тропе. Мэр указал, что терминал умеет и фотографировать. Сейчас на него ставят операционную систему. Отмечается, что открыть стенд планируют в конце месяца.

Помимо этого, как рассказал Ясинский, входную зону тропы дополнили светильниками. Также установили беседку.

Ранее сообщалось, что на тропе Паустовского в Солотче появится мультимедийный стенд.

Фото: канал Бориса Ясинского в мессенджере «Макс».