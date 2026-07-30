На тропе Паустовского в Солотче установят беседку и мультимедийный стенд

В Рязани продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. По итогам первого этапа конкурса было отобрано 37 проектов. Об этом пишет глава администрации города Борис Ясинский. Подрядчики уже начали работы на нескольких объектах. Например, на тропе Паустовского в Солотче планируется улучшить освещение, установить беседку для отдыха и создать мультимедийный стенд «Велометр», который будет рассказывать о тропе и интересных фактах. Еще один объект — территория у Храма Матроны Московской в Соколовке, где будут обустроены дорожки и площадка для ротонды. Работы здесь также уже начались. Также запланированы ремонты дорог и благоустройство парков и скверов.

В Рязани продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. По итогам первого этапа конкурса было отобрано 37 проектов. Об этом пишет глава администрации города Борис Ясинский.

Подрядчики уже начали работы на нескольких объектах. Например, на тропе Паустовского в Солотче планируется улучшить освещение, установить беседку для отдыха и создать мультимедийный стенд «Велометр», который будет рассказывать о тропе и интересных фактах.

Еще один объект — территория у Храма Матроны Московской в Соколовке, где будут обустроены дорожки и площадка для ротонды. Работы здесь также уже начались.

Также запланированы ремонты дорог и благоустройство парков и скверов.

Некоторые проекты реализуются совместно с Рязанской епархией, а часть из них — это продолжение уже начатых работ, например, в Гвардейском сквере, где расширят детскую и спортивную площадки.