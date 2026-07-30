Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
20°
Птн, 31
25°
Сбт, 01
26°
ЦБ USD 79.86 0.5 31/07
ЦБ EUR 90.88 0.67 31/07
Нал. USD 81.00 / 81.20 30/07 18:15
Нал. EUR 92.71 / 94.24 30/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
3 728
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 398
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 056
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
3 209
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На тропе Паустовского в Солотче установят беседку и мультимедийный стенд
В Рязани продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. По итогам первого этапа конкурса было отобрано 37 проектов. Об этом пишет глава администрации города Борис Ясинский. Подрядчики уже начали работы на нескольких объектах. Например, на тропе Паустовского в Солотче планируется улучшить освещение, установить беседку для отдыха и создать мультимедийный стенд «Велометр», который будет рассказывать о тропе и интересных фактах. Еще один объект — территория у Храма Матроны Московской в Соколовке, где будут обустроены дорожки и площадка для ротонды. Работы здесь также уже начались. Также запланированы ремонты дорог и благоустройство парков и скверов.

В Рязани продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. По итогам первого этапа конкурса было отобрано 37 проектов. Об этом пишет глава администрации города Борис Ясинский.

Подрядчики уже начали работы на нескольких объектах. Например, на тропе Паустовского в Солотче планируется улучшить освещение, установить беседку для отдыха и создать мультимедийный стенд «Велометр», который будет рассказывать о тропе и интересных фактах.

Еще один объект — территория у Храма Матроны Московской в Соколовке, где будут обустроены дорожки и площадка для ротонды. Работы здесь также уже начались.

Также запланированы ремонты дорог и благоустройство парков и скверов.

Некоторые проекты реализуются совместно с Рязанской епархией, а часть из них — это продолжение уже начатых работ, например, в Гвардейском сквере, где расширят детскую и спортивную площадки.