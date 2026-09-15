Лавров спрогнозировал мобилизацию женщин на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что насильственная мобилизация на Украине может скоро затронуть и женщин. Об этом пишет «Абзац». Лавров подчеркнул, что киевский режим не соблюдает основополагающее право человека на жизнь, а в городах Украины действуют так называемые «людоловы», которые отлавливают мужчин и отправляют их на фронт без повесток. Также он отметил, что такие методы стали обычной практикой, и выразил уверенность в том, что ситуация усугубится. «Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдет», — добавил министр на посольском круглом столе, посвященном украинскому урегулированию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что насильственная мобилизация на Украине может скоро затронуть и женщин. Об этом пишет «Абзац».

Лавров подчеркнул, что киевский режим не соблюдает основополагающее право человека на жизнь, а в городах Украины действуют так называемые «людоловы», которые отлавливают мужчин и отправляют их на фронт без повесток.

Также он отметил, что такие методы стали обычной практикой, и выразил уверенность в том, что ситуация усугубится.

«Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдет», — добавил министр на посольском круглом столе, посвященном украинскому урегулированию.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Европа потребовала от Киева немедленной мобилизации женщин.