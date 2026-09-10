СВР: Европа потребовала от Киева немедленной мобилизации женщин

Европейские власти потребовали от Киева немедленной мобилизации женщин, сообщили в Службе внешней разведки России (СВР). Брюссель настаивает на том, чтобы Украина приняла соответствующее политическое решение в ближайшее время. В качестве примера для Украины приводится Израиль, который имеет долгий опыт ведения войны с агрессивным соседом. Эксперты отмечают, что в контексте сдерживания России Европа игнорирует демократические ценности и права человека, жертвуя ими ради политических целей, что также затрагивает феминистскую повестку, которую поддерживают многие европейские элиты.

Европейские власти потребовали от Киева немедленной мобилизации женщин, сообщили в Службе внешней разведки России (СВР).

Брюссель настаивает на том, чтобы Украина приняла соответствующее политическое решение в ближайшее время. В качестве примера для Украины приводится Израиль, который имеет долгий опыт ведения войны с агрессивным соседом.

Эксперты отмечают, что в контексте сдерживания России Европа игнорирует демократические ценности и права человека, жертвуя ими ради политических целей, что также затрагивает феминистскую повестку, которую поддерживают многие европейские элиты.